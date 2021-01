Governo, europeisti Senato: Conte unica soluzione per legislatura

Roma, 28 gen. (askanews) - "Abbiamo come punto di riferimento il premier Conte, per noi è l'unica soluzione per poter continuare avanti con questa legislatura". Lo ha detto il sottosegretario Ricardo Merlo, nelle dichiarazioni al termine delle consultazioni con il capo dello Stato Mattarella, come gruppo degli Europeisti-Maie-Centro Democratico del Senato.Anche il senatore Gregorio De Falco ha riferito che "abbiamo espresso al presidente la nostra seria preoccupazione per la crisi in atto, non si può perdere tempo e anche per questo chiediamo il reincarico al governo che è già 'up to date'".