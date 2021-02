Governo, Faraone (Iv): a Draghi diamo veramente mandato in bianco

Roma, 9 feb. (askanews) - "Facciamo partire questo governo, è utile che parta questo governo, siamo contento che sia Draghi a rappresentarci e gli diamo veramente un mandato in bianco. L'immigrazione è un tema che esiste al mondo e che dovremo gestire al di là di quello che penso io o che pensa Salvini per cui una soluzione andrà trovata".Così il senatore Davide Faraone di Italia Viva parlando con i giornalisti a margine del secondo giro di consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo."Se si condivide il progetto Draghi si condivide il suo progetto europeista anche perché Draghi sta dicendo cose identiche a tutte le forze politiche, non è che entra Salvini e gli dice che è un governo sovranista. Entrerà Salvini e gli dirà che è un governo europeista, quindi se Salvini ci sta saremo felicissimi".