(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2021 Governo, Faraone (Iv): "M5s vuole continuità, la strada è sempre più stretta" "Da ieri mattina siamo riuniti a questo tavolo, c'è stata una discussione anche sulla squadra. Abbiamo appreso dal M5s che vuole confermare i ministri, con una assoluta continuità, che noi non volevamo. C'è stata una crisi sull'emergenza sanitaria, sulla scuola, abbiamo chiesto discontinuità su questi aspetti. Se non c'è vuol dire che il problema non lo volete risolvere. Non abbiamo detto no a Conte al tavolo, però la strada si fa più stretta perché è una situazione ingestibile se chiedono di dare il via libera al governo di prima". Così il capogruppo di Iv al Senato Davide Faraone parlando con i giornalisti fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev