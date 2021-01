Governo, Fiano: Conte punto di equilibrio, allargare maggioranza

Roma, 26 gen. (askanews) - "In questo momento per noi il presidente Conte è il punto di equilibrio della maggioranza. Si deve lavorare ad un allargamento della maggioranza. Questo è il lavoro di queste ore, senza in alcun modo voler interferire con il lavoro del presidente della Repubblica. Sarà lui a valutare le comunicazioni del presidente Conte, ma secondo me bisogna andare in quella direzione". Così Emanuele Fiano, esponente del Pd, nel giorno in cui il premier Conte sale al Colle per annunciare le proprie dimissioni.Allargare anche a Renzi? "Io penso che tutti i protagonisti di questa fase debbano partecipare a questo ragionamento di allargamento della maggioranza", conclude Fiano.