(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2021 Governo, Fornaro (LeU): “Conte punto di equilibrio per questa coalizione” “Io credo che in questo momento, condivido la valutazione del segretario del PD, Conte sia il punto più alto di equilibrio in senso progressista che si possa delineare in questo momento delineare per questa coalizione”. Queste le parole di Federico Fornaro (LeU) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio sulla crisi di Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev