(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2021 Governo, Fornaro (LeU): “Draghi deve avere fiducia delle due camere, ascolteremo e decideremo” “L’appello del Presidente Mattarella va raccolto, non esistono però Governi neutri ma Governi che devono raccogliere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento. Per queste ragioni ascolteremo il Presidente incaricato Draghi e decideremo della fiducia”. Così Federico Fornaro (LeU) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio, prima della convocazione di Mario Draghi al Quirinale per avere l’incarico di formare un nuovo Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev