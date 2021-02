(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2021 Governo, Laforgia (LeU): "Nostri valori incompatibili con destra sovranista “Abbiamo grande rispetto per il Presidente Mattarella e per una personalità come quella di Mario Draghi, però pensiamo che i governi non possano che essere politici e che, per quanto ci riguarda, le nostre idee e i nostri valori, siano incompatibili con quelli della destra sovranista.” Lo dice il senatore di LeU Francesco Laforgia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev