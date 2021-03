Governo, Letta a Salvini: "Parliamo delle sfide per i prossimi 20 anni"

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2021 "Con Matteo Salvini voglio discutere di queste cose: siamo nella stessa maggioranza e il governo Draghi deve vincere la partita del patto di stabilità del futuro e rendere permanente il Next Generation Eu, passando da un patto di stabilità a un patto di sostenibilità. Se lo riusciremo a fare, avremo messo in sicurezza il Paese per i prossimi venti anni". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla presentazione del Rapporto Ispi, "Il Mondo al tempo del Covid: l'ora dell'Europa?" a cui partecipa anche Matteo Salvini. Ispi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev