Governo, Liliana Segre: cosa sono intenzionata a fare? Il tampone

Milano, 19 gen. (askanews) - "Cosa sono intenzionata ad andare a fare? Il tampone". Con questa battuta la senatrice a vita Liliana Segre, che ha già annunciato il suo sì al governo Conte, ha salutato i giornalisti prima di entrare a Palazzo Madama.Poi ha parlato della giornata della memoria, il prossimo 27 gennaio. "La vivo come una che ha la memoria di quello che ha vissuto, a differenza di quelli che non hanno la stessa memoria", ha detto. "Faccio una vita ritirata, non conosco le meccaniche delle cattiverie, non me ne voglio occupare più", ha concluso.