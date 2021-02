Governo, Lollobrigida (Fdi): il centrodestra resti coeso

Roma, 3 feb. (askanews) - "Il problema non è Draghi, è un Parlamento che oggi non è rappresentativo né nella qualità, perché non rappresenta le forze politiche presenti nella società, né quantitativo perché abbiamo un votato un referendum per ridurre i parlamentari ed è ora di farlo. Quindi la strada del voto per noi resta la strada per riuscire ad avere un governo autorevole forte e responsabile capace di intervenire sui problemi reali della nazione". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Se questo non dovesse essere noi ovviamente resteremo a disposizione per votare tutto ciò che condividiamo perché lo riteniamo nell' interesse della patria e ovviamente un o spingeremo tutto quello che invece viene fatto per altre ragioni.", ha aggiunto. "Noi speriamo che il centrodestra resti coeso perché la coesione è stato uno dei punti di forza che ci ha dimostrato all' altezza di guidare questa nazione in alternativa al caos che si ha suscitato in questi anni - ha concluso - Giorgia Meloni è stata sempre chiarissima anche negli anni passati quando ha consigliato i nostri alleati a non fare scelte avventate delle quali loro stessi sono pentiti, quindi speriamo che anche adesso si scelga una strada unitaria che ci mantenga coesi e credibili qualora non fosse valuteremo".