(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Governo, Marcucci: "Pd rinnova fiducia per autorevolezza" "Noi oggi le rinnoviamo la fiducia, signor Presidente, a lei e al suo governo e lo facciamo per quello che ha detto oggi in questa Aula, ma soprattutto per quello che dovremo fare insieme nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, per dare un governo credibile, autorevole che dialoga e si confronta con le forze di maggioranza". Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, nella dichiarazione di voto sulla fiducia al Governo. /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev