(Agenzia Vista) Roma, 5 marzo Governo, Meloni: “Di nuovo i Dpcm. Tutto cambia perché nulla cambi” “Il nuovo Dpcm? Tutto cambia perché nulla cambi. Il primo segnale di discontinuità che potevamo aspettarci dal nuovo Governo sarebbe stato quello di non procedere per Dpcm. Ormai non è più emergenza ma normalità e un atto amministrativo non può diventare lo strumento principale per limitare la libertà dei cittadini” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva per l’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev