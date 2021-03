Governo, Messina (Pd): "Sempre grande impegno delle donne del Pd"

Roma, 1 mar. (askanews) - "Le donne si sono sempre impegnate e in nome di questo impegno sapranno dare risposte giuste, concrete e autorevoli". Così Assuntela Messina, senatrice Pd e nuova sottosegretaria all'Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, ha risposto a chi le domandava se le donne ora si sentono maggiormente rappresentate all'interno del Partito democratico."La transizione è un momento importantissimo di passaggio per il nostro Paese e non solo - ha aggiunto - il nostro impegno sarà in una direzione che guarda al futuro del nostro Paese e delle giovani generazioni".