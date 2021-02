Governo, Paragone(Italexit): sembra il Grande Fratello, avvilente

Roma, 2 feb. (askanews) - "Siamo incartati in una bolla ipnotica di gestione del potere, è avvilente tutto quello che stiamo vedendo, tutti trascinati in una rissa da bar promossa da Renzi, in cui l ego di Renzi confligge con quello di Conte, ecc. Da fuori ci dicono che sembra viviamo in una specie di Grande Fratello..... E mi spiace perché più il tempo passa e più verranno al pettine nodi incredibili, soldi, liquidità che manca, ristori che non arrivano, gli inganni sui vaccini, c è mancanza di trasparenza come dicevo in aula, non c è una legge che disciplina il piano vaccinale e questo è assurdo".Così il senatore del gruppo Misto e fondatore di No Europa per l Italia - Italexit con Paragone, Gianluigi Paragone, commentando la crisi di governo mentre si attende l'esito del tavolo di maggioranza voluto dal presidente della Camera, Roberto Fico, dopo il primo giro di consultazioni.E sul commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri, Paragone ha aggiuto: "Io Arcuri non so più come dirlo che è un personaggio sopravvalutato, io sono stato tra i primi a dire che non è ammissibile che un signore possa concentrare tutti questi poteri, dall emergenza Covid all Ilva; quando non è trasparente il contratto che disciplina la distribuzione delle fiale tutto diventa segreto, opaco".