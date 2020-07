Governo passa la prova del Senato: sì a scostamento di bilancio

Milano, 29 lug. (askanews) - Il governo ha superato la prova del Senato sul voto sul Programma nazionale di riforme e sul nuovo scostamento di deficit. I sì alla risoluzione della maggioranza sono stati 170, ben oltre la soglia minima di 160, 4 i contrari e 133 gli astenuti. Ora manca il voto alla Camera dove il risultato positivo però è dato per scontato.Prima del voto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri si era rivolto all'aula sottolineando lo sforzo enorme del governo per combattere le conseguenze del coronavirus e le conseguenze gravi che il lockdown e la pandemia hanno e avranno sull'economia italiana. Ma precisando anche che dopo i numeri in rosso del periodo più nero fra marzo e maggio, nel periodo luglio-settembre del 2020 ci sarà "marcato rimbalzo, che ci aspettiamo del 15% rispetto al trimestre precedente".