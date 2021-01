(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Governo, Renzi: "Responsabili? Secondo me li hanno cercati ma non li hanno trovati" "Se hanno i responsabili buon lavoro, secondo me li hanno cercati ma non li hanno trovati, magari li troveranno domani. Se si vuole andare ad un governo che si appoggia sui responsabili noi non abbiamo nessun problema ma rivendichiamo il fatto di non farne parte". Queste le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa alla Camera dei deputati insieme a Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto per annunciare le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev