(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio Governo, Salvini: “Ci fidiamo di Draghi. Unico ministero che vogliamo è per le disabilità” “Non mettiamo veti e non abbiamo voglia di litigare con nessuno, ci fidiamo del professor Draghi. L’unico ministero che ci piacerebbe ci fosse nel nuovo Governo è il ministero per le disabilità per dare risposte concrete a 6 milioni di italiani” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev