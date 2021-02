Governo, Salvini: con Draghi condivisione e sensibilità comune

Roma, 6 feb. (askanews) - "È stato un confronto interessante e stimolante sui temi concreti, sull'idea di Italia che su diversi aspetti coincide. Siamo contenti che al centro ci sia stato il tema dello sviluppo, della crescita, dei cantieri, che è quello di cui ha bisogno l'Italia per ripartire". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine dell'incontro con ilpresidente del Consiglio incaricato Mario Draghi."Su sviluppo, cantieri, lavoro e imprese c'è una sensibilità comune, compatibilmente con la difesa dell'ambiente" ma "senza ideologia - ha aggiunto Salvini - noi non poniamo condizioni, leggiamo che altri partiti pongono condizioni e veti. Noi non abbiamo posto condizioni su persone, idee e movimenti. Il bene del Paese deve superare il bene di partiti e movimenti. È un momento in cui il bene del Paese deve superare l'interesse personale o partitico".