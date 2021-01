Governo, Salvini: da Conte e maggioranza teatrino imbarazzante

Palermo, 8 gen. (askanews) - Conte lavora solo per salvare la poltrona, in una situazione di emergenza, ma la Lega è pronta a governare. Lo ha detto Matteo Salvini da Palermo dove, dopo un omaggio a Paolo Borsellino, ha incontrato i cronisti alla vigilia dell'udienza preliminare del processo sulla Open Arms che si terrà nell'aula bunker del carcere Ucciardone. "E' davvero imbarazzante il teatrino che Conte e la maggioranza stanno offrendo. Spero finisca il prima possibile. Se non hanno più voglia, tempo, modo di governare, noi siamo pronti".Sull'ipotesi di un governo di larghe intese, Salvini ha detto: "Io al governo col Partito Democratico non ci vado. Che mi hanno smontato i decreti sicurezza e vogliono cancellare quota 100". Quanto al processo che lo vede accusato di sequestro di persona aggravata e omissione d'atti d'ufficio, Salvini si è detto sereno. "Continuo a essere tranquillo. Dispiaciuto perchè ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro nei confronti di delinquenti veri, però come tutti i cittadini italiani se vengo chiamato in tribunale vengo in questo tribunale, a Palermo come a Catania, assolutamente a testa alta e orgoglioso di quello che ho fatto. Io rivendico con orgoglio di aver salvato vite, difeso confini dignità e sicurezza. I morti in mare sono aumentati dopo la mia uscita dal ministero. Vado ad ascoltare".