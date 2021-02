(Agenzia Vista) Milano, 08 febbraio 2021 Governo, Salvini: "Da noi nessun veto. Abbiamo raccolto l'appello di Mattarella" Mattinata milanese per Matteo Salvini, che si prepara a incontrare Mario Draghi (domani) per parlare di Salute e Lavoro. Questa mattina il leader leghista si è confrontato, tra gli altri, con Attilio Fontana, Letizia Moratti e Guido Bertolaso. Entro giugno la Lombardia sarà in grado di vaccinare tutti grazie a un piano che coinvolge anche protezione civile e ospedali (tra cui quello in Fiera a Milano) e che Salvini vuole illustrare al Presidente del Consiglio incaricato per proporlo a livello nazionale. “La Lega è al lavoro sui temi, come auspicato dal Presidente della Repubblica, e non si interessa di poltrone o ministeri” ha ribadito Salvini. A proposito di lavoro, Salvini propone taglio di tasse, soprattutto sul lavoro autonomo, e pace fiscale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev