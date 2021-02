(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Governo, Salvini: "Europa è casa nostra, ma non quella austerità vincoli" L'Europa è casa nostra, è la culla del cristianesimo, simbolo di libertà, democrazia, diritti e lavoro, l'Europa che vogliamo significa benessere, tutela della famiglia e della vita, sempre e comunque, non è però l'Europa dell'austerità, dei vincoli di bilancio. Quella che lascia per ore i camionisti italiani in coda al Brennero e non chiede la reciprocità". Così il segretario leghista Matteo Salvini, in dichiarazione di voto al Senato sulla fiducia al governo di Mario Draghi. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev