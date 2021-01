(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Governo, Salvini: "Recovery non è cosa vostra, ma di tutti" "Sono per due terzi dei prestiti che dovranno essere restituiti, non è cosa vostra, ma cosa di tutti". Così Matteo Salvini, parlando in Senato, sul tema del recovery. /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev