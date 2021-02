(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2021 Governo, Salvini “Se non trovano un accordo entro aprile si va a votare” “O trovano un accordo Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, e dovranno spiegare agli italiani perché dovrebbe funzionare da domani quello che non ha funzionato ieri, oppure entro aprile, in totale sicurezza e come democrazia vuole, 60 milioni di italiani possono decidere il loro Parlamento e il loro Governo”. Così Matteo Salvini (Lega) in una dichiarazione in Piazza San luigi dei Francesi presso il Senato, mentre alla Camera si svolgono le consultazioni di Governo delle delegazioni dei partiti di maggioranza con Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev