Governo, Scalfarotto: nessun veto, non faremo un nome particolare

Milano, 26 gen. (askanews) - "Noi non faremo un nome particolare, chiederemo un governo all'altezza della situazione". Così l'ex sottosegretario Ivan Scalfarotto, Italia Viva, in diretta a "Tagadà" in onda su La7.Italia Viva non ha intenzione di "esprimere veti nei confronti di nessuno", ha detto.