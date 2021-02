(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Governo, Scalfarotto (Iv): "Restituisce a Italia credibilità e autorevolezza" "Siamo riconosciuti in tutto il mondo per la nostra grande capacità di fare le cose, il nostro made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo, siamo un paese autorevole, questo governo restituisce al paese credibilità internazionale". Lo ha detto il deputato di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, nel corso della discussione generale sulle comunicazioni del governo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev