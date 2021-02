(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2021 Governo, Scalfarotto (IV): “Voteremo la fiducia a Draghi, rispettato a livello planetario” “Sostegno a Draghi? Si. Noi ci siamo rimessi al saggio apprezzamento di un uomo esperto come il Presidente della Repubblica, che ha rivolto un appello alle forze politiche che noi naturalmente raccogliamo, molto ben argomentato. La scelta è caduta su Mario Draghi, rispettato a livello planetario, che ha un curriculum vitae straordinario. E’ noto per aver salvato la nostra valuta. Voteremo la fiducia al Governo Draghi”. Così Ivan Scalfarotto (IV) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio, prima della convocazione di Mario Draghi al Quirinale per avere l’incarico di formare un nuovo Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev