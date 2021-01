(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2021 Governo, Toti (Cambiamo!): “FdI vuole elezioni a tutti i costi? Non sta nelle cose” “FdI vuole elezioni a tutti i costi? Non ho ancora parlato con Giorgia, ma a tutti i costi mi sembra che non sta nelle cose”. Così Giovanni Toti (Cambiamo!) in una dichiarazione davanti al Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera, prima del vertice del centrodestra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev