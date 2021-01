(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Governo, Unterberger dopo consultazioni: "A Mattarella abbiamo espresso preferenza per Conte ter" "Abbiamo confermato il sostegno a qualsiasi formazione di Governo purché sia fortemente europeista e abbia nel programma la tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali. Anche noi abbiamo una preferenza per un eventuale Conte ter perché abbiamo fatto buone esperienze con il presidente Conte". Così la senatrice Julia Unterberger al termine delle consultazioni della delegazione del gruppo parlamentare 'Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)' del Senato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Governo con più attenzione a montagna" ha aggiunto il senatore Albert Laniece. Secondo giorno di consultazioni per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Ecco il calendario di oggi: alle 10.30 Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica; ore 10.50: Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica; ore 11.10: Componenti del Gruppo Misto del Senato della Repubblica "+ Europa - Azione" e del Gruppo Misto della Camera dei deputati "Azione- + Europa - Radicali italiani"; ore 11.30: Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati; ore 11.50: Gruppo parlamentare "Europeisti- MAIE - Centro Democratico "del Senato della Repubblica. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev