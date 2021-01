(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2021 Governo, Verini (PD): “Dobbiamo superare l’ostacolo della crisi al buio aperta da Renzi” “Dobbiamo superare questo ostacolo, causato dalla crisi al buio aperta da Renzi. Il PD lavora con il Parlamento, per un Governo stabile e autorevole, per l’emergenza sanitaria, per il piano vaccini, per spendere le risorse europee presto e bene. Per le imprese, le famiglie in difficoltà, per l’Italia”. Così il deputato Walter Verini (PD) in una dichiarazione sulla crisi di Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev