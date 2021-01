(Agenzia Vista) Venezia, 25 gennaio 2021 Governo, Zaia: "O ci sono i numeri o si vada al voto" "Se il governo non ha i numeri si va a votare. Vedo che, a prescindere dal colore politico, abbiamo bisogno di un governo che abbia i numeri: cinque o sei numeri di vantaggio in Parlamento significa non poter governare: o ci sono i numeri o si vada a votare". A dirlo rispondendo ai giornalisti è stato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev