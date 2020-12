(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 dicembre 2020 Governo, Zanni (ID-Lega): "Centrodestra sarebbe pronto ma erediterebbe situazione disastrosa" “Non credo che il centrodestra non sia pronto a governare, non credo sia stato questo il senso delle parole di Giorgetti”, lo ha detto l’Eurodeputato della Lega, Marco Zanni, sull’eventualità di una crisi dell’esecutivo. “Il cendrodestra ha portato avanti un approccio e delle iniziative comuni” e “credo che sia pronto ma che non sia lavoro facile perché erediteremmo una situazione disastrosa sia dal punto di vista economico sia da quello del tessuto sociale”, ha concluso l’eurodeputato. Durata: 02_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev