Governo, Zingaretti: crisi irresponsabile, sì a Conte

Milano, 28 gen. (askanews) - "Abbiamo indicato a Mattarella la disponibilità del Pd a sostenere l'ipotesi dell'incarico per un nuovo governo a Conte, che si è confermato anche nel recente voto di fiducia un punto di sintesi e equilibrio avanzato negli attuali equilibri parlamentari". Lo ha detto il segretatio del Pd, Nicola Zingaretti, dopo le consultazioni al Quirinale."Abbiamo rappresentato a Mattarella la nostra grande preoccupazione per l'apertura della crisi di governo, che continuiamo a considerare un atto irresponsabile in un momento di estrema difficoltà per il Paese segnato dall'impegno contro la pandemia. Una crisi segnata dalla lontananza dalla condizione di vita e dalle speranze degli italiani: per questo auspichiamo una soluzione crisi in tempi rapidi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Quirinale dopo le consultazioni.