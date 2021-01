(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Governo, Zingaretti: "Impensabile qualsiasi collaborazione con la destra" "Qualsiasi collaborazione con la destra sarebbe un segnale incomprensibile in Italia, ma anche per le cancellerie europee e per l'opinione pubblica democratica europea inaccettabile", queste le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo intervento alla riunione dell'ufficio politico del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev