(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Governo, Zingaretti: "No incertezze e decidere su Recovery" "Credo che a questo punto tutte le forze politiche hanno indicato le priorità al presidente Conte. E' un percorso iniziato il 5 novembre e ora bisogna in fretta chiudere questa fase, perchè non si può vivere nell'incertezza in eterno. Questo vale per il governo, la cui prospettiva è solida, ma vale anche in maniera particolare per quel che riguarda il Recovery Fund, perchè è su questo che bisogna decidere in queste ore. Questa fase credo che si sia conclusa e ora è il tempo delle decisioni". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 01_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev