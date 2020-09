Governo, Zingaretti: “Pd e M5s sempre meno coalizione di avversari sempre più coalizione di alleati”

(Agenzia Vista) Milano, 30 settembre 2020 Le parole del segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di un intervento elettorale insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala per il candidato sindaco di Legnano: “La discussione su Mes in corso è molto positiva. Ho molta fiducia che con questo clima nuovo della maggioranza tanti problemi vengano superati, siamo sempre meno coalizione di avversari e sempre di più coalizione di alleati come chiedo da sempre.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev