Governo, Zingaretti (Pd): piena disponibilità a Draghi

Roma, 5 feb. (askanews) - Il Pd ha confermato a Mario Draghi la "piena disponibilià a concorrere al suo tentativo di formare un governo" ha detto Nicola Zingaretti dopo l'incontro con il presidente del consiglio incaricato."La sfida è davvero grande, faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla. Siamo convinti che l'Italia ce la farà".Ma i democratici, ha aggiunto Zingaretti, hanno esposto anche "preoccupazioni e proposte. Le preoccupazioni riguardano la crisi economica, la crescita e l'aumento delle diseguaglianze che riguardano soprattutto le donne. Occorre organizzare un nuovo modello di sviluppo che non riusciva più a creare giustizia, benessere né ricchezza. La sfida è grande ma faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla"."Nelle prossime ore faremo arrivare al professor Draghi un nostro documento per un programma di governo forte e di lunga durata"."Nell'esperienza di governo dei mesi passati l'Italia è tornata a essere protagonista della costruzione della nuova Europa - ha aggiunto Zingaretti - si è evitato il danno che derive nazionaliste e antieuropee avrebbero provocato in modo intollerabile e irreparabile all'Italia. È un patrimonio che va conservato e rilanciato".