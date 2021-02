(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Governo, Zingaretti: "Su fisco progressivo convinceremo Salvini". E cita Don Milani "Convinceremo Salvini su un fisco più progressivo. Tasse più eque e giuste è un bene per l'Italia non un problema. Se non vuole farsi convincere da noi, si faccia convincere da Don Milani che diceva devono essere progressive e più semplici, su questo convinceremo Salvini, che se non vuole farsi convincere dal Pd almeno si faccia convincere da Don Milani che diceva: non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali". Lo ha detto Nicola Zingaretti a radio Immagina. Radio immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev