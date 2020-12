(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre Grandi (Verdi): “Si chiude un anno terribile. Nel 2021 ci sia giustizia ambientale e sociale” “Si chiude un anno terribile e se ne deve aprire uno migliore fatto di giustizia ambientale e giustizia sociale. Non abbiamo più tempo, dobbiamo cambiare. Il 2020 è l’unica cosa che non vogliamo riciclare, buttiamolo via. Auguri a tutti e buon anno” sono gli auguri di fine anno di Elena Grandi (Verdi). 00_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev