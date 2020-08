(Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2020 Granita per chi raccoglie la plastica in spiaggia, l'iniziativa di Fdi per l'estate La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha partecipato a una iniziativa del partito a Ostia. Allestito un gazebo nei pressi delle spiagge con dei contenitori per raccogliere la plastica. Chi recupererà la plastica dalle spiagge avrà in omaggio una granita tricolore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev