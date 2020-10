Gregoretti, convocato Conte. Salvini: "Torno a casa tranquillo"

Catania, 3 ott. (askanews) - Nell'ambito del processo a Matteo Salvini sul caso Gregoretti, i giudici hanno convocato a Catania per il prossimo 20 novembre il premier Giuseppe Conte, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Il Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, ha concluso con una richiesta di istruttoria l'udienza preliminare a carico dell'ex ministro dell'Interno e leader della Lega indagato per il presunto ritardo nello sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti nel luglio del 2019. Salvini ha commentato:"Torno a casa assolutamente tranquillo e ringrazio il giudice per quello che ha deciso e ringrazio anche la pubblica accusa, non ero abituato che la pubblica accusa mi dicesse 'Matteo hai fatto quello che dovevi, punto, però se così è la trafila, io rispetto la trafila. Adesso sarà qualcun altro che dovrà documentare cosa ha fatto e cosa non ha fatto, lo abbiamo scritto e rivendicato".Nel giorno in cui il presidente del Consiglio sarà sentito nell'aula bunker del carcere di Bicocca, verrano ascoltati anche gli ex ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Il procedimento porterà al processo dell'ex ministro dell'Interno, oppure all'archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio.