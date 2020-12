(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2020 Gregoretti, Toninelli: "Salvini a parole faceva duro, in atti scarica su altri" "A parole faceva il duro, diceva che difendeva i confini, negli atti giudiziari scarica su altri la responsabilità nonostante la legge dica che la responsabilità era sua". Queste le parole del senatore M5s ed ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, riesponendo alle domande dei giornalisti all'uscita dall'aula bunker del tribunale di Catania dove è in corso l'udienza sul caso Gregoretti a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. / Facebook Danilo Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev