(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2020 Grembiuli stesi davanti scuola, ecco la protesta dei genitori di Roma Si è svolta a Roma l'iniziativa del Network Cattive Ragazze in collaborazione con Urban Arts e l'associazione Dario Simonetti che, con Apriti Scuola (rete di comitati di genitori e insegnanti), hanno radunato oltre 50 bambini e una sessantina di genitori e docenti. In alcune scuole della capitale i genitori hanno steso i grembiuli dei bambini per chiedere la riapertura delle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev