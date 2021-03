(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2021 Grillo al Pd: "Mi propongo per fare il vostro segretario elevato" Il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, in un video messaggio sul Blog: "Io mi propongo per fare il vostro segretario elevato del partito democratico, mettete 2050 nel vostro simbolo, come sarà nel nostro prossimo con Conte, sarà 2050, invito tutti i partiti a mettere 2050 nel loro simbolo, facciamo un progetto in comune, ne usciremo in un modo straordinario e io vengo lì, metto a disposizione i progetti, sarà tutto diverso nel futuro, sarà come progettare un agricoltore fra dieci anni". / Blog di Beppe Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev