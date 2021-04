Grillo difende il figlio accusato di stupro: "Non ha fatto niente, arrestate me"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2021 "Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio figlio, perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera". Il garante M5S Beppe Grillo, prende le difese del figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo, in un video sui social. Beppe Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev