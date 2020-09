Grillo firma la pietra pomice e la vende su ebay: "Smerigliatevi il cervello"

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2020 «Pietra pomice, firmata dall’Elevato. Serve a pulire, a grattare, a smerigliare il cervello della stupidità umana. In vendita su e-Bay a mille euro al pezzo, di meno non posso fare. Smerigliatevi, pulitevi, grattatevi l’anima con la pietra filosofale smerigliatrice dell’Elevato...». Così Beppe Grillo, in un videomessaggio postato sui suoi canali social. Grillo mette anche un link che rimanda alla piattaforma e-Bay, dove l’oggetto è in vendita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev