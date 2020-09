(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2020 Grillo: “La sinistra ha poche idee ma la destra non ne ha nessuna” “Sull’ambiente c’è in ballo il destino del Paese. Non importa destra o sinistra. Noi abbiamo delle idee, la sinistra ne ha poche e la destra non ce ne ha” queste le parole del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo intervenuto in via telematica alla conferenza stampa in Senato per la presentazione delle nuove norme sulle comunità energetiche dell’autoconsumo previste nel decreto Mise. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev