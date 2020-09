(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2020 Grillo vende online pietra pomice "anti stupidità", eBay gli sospende l'account Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, posta un video su Facebook nel quale annuncia di aver messo in vendita su eBay una pietra pomice al costo di mille euro firmata dall’Elevato. La piattaforma gli ha sospeso l'account e Grillo ha postato sui social la lettera ricevuta: "Gentile elevatobeppegrillo, dopo aver esaminato le attività correlate al tuo account abbiamo deciso di sospenderlo in quanto riteniamo che tali attività costituiscono un rischio per la community di eBay". / Facebook Beppe Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev