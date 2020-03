(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2020 Gualtieri nessuno perdera' il lavoro per il Coronavirus "Oggi abbiamo approvato un'integrazione alla relazione al parlamento, portando lo scostamento a 20 miliardi di indebitamento netto e 25 di maggiori stanziamenti di bilancio. Per venerdì contiamo di approvare un decreto economico con risorse per 12 miliardi". Così il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev