(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 Gualtieri: "Non vanificare sforzi, forte prudenza per evitare ripresa contagio" "Il Governo ha prodotto provvedimenti con misure eccezionali, come portata, che hanno consentito di contenere per quanto possibile gli effetti negativi sull'economia generati dalla pandemia". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Montecitorio. Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev