(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2020 Gualtieri: "Obiettivo ripresa duratura e sostenibile" "Scostamento e pnr rappresentano bene le due dimensioni dello sforzo che il governo sta effettuando per misurarsi con gli effetti economici della pandemia e per definire le linee di una azione di riforma più ampia per rendere la ripresa duratura e sostenibile". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo in Senato nel corso della discussione sul Piano nazionale di riforma e sulla richiesta di nuovo deficit. / Senato tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev